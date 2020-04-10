Sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından, sokak hayvanlarına mama ve yem vererek sahip çıkıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs sebebi ile vatandaşların sokağa çıkamamasından dolayı, sokak hayvanların zor durumda kalmaması için İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve belediye ekipleri sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdikleri alanlarda besleme programı başlatıldı.

Program kapsamında, sokak hayvanlarına düzenli mama, yiyecek, yem ve su bırakılıp beslenmeleri sağlanıyor. Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tüm tedbirlerin alındığını açıklayan yetkililer "Salgından dolayı sokak hayvanlarımızın beslenmesinin yapılmadığı bölgelere ulaşarak can dostlarımız için yiyecek, yem ve su temin ediyoruz, vatandaşlarımız mahallelerinde bulunan kedi ve köpeklerin durumları ile ilgili Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve belediyeyi arayarak, yardım talep edebilirler" dedi.

Kaynak: İHA