Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü (2)

PARA CEZASI KESİLDİ

Eskişehir'de evinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adamın özel bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Yavuz Baykal (65), tepki gösteren kişinin ise komşusu Nail Beyaz olduğu anlaşıldı. Olayın sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Valiliği'nin talimatıyla soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nail Beyaz'ı oturduğu apartmana gitti. Sakarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen Beyaz'a sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150 lira ile hayvanları koruma kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle de 950 lira idari para cezası uygulandı.

BARIŞTILAR, BAYKAL ŞİKAYETÇİ OLMADI

Nail Beyaz'ın, yaşanan olayın ardından Yavuz Baykal'dan özür dilediği öğrenildi. Baykal'ın da sokak hayvanlarına mama ve su vermesi karşılığında özrü kabul ederek şikayetçi olmadığı belirtilirken, birlikte çekildikleri bir fotoğrafta sosyal medyadaki paylaşımlarda yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA