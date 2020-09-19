"Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası birleştirildiBinali Yıldırım'ın koronavirüs testi negatif çıktı!İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehditvari hamleAlabora olan tur teknesinden yeni görüntüler!Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildiSamsun’da Açık Kapı birimlerine atalep artıyorAhmed ed-Dan, "Cezayir hassas bir dönemden geçiyor"İspanya'da askerler başkent Madrid'de zam talebiyle yürüyüş düzenlediAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" hazırlandı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sokak hayvanlarına mama vermek isteyen bir kadın, iki kişinin saldırısına uğradı

Sokak hayvanlarına mama vermek isteyen bir kadın, iki kişinin saldırısına uğradı

Başakşehir'de belediyeye ait arazide sokak hayvanlarına mama vermek isteyen bir kadın, iki kişinin saldırısına uğradı.

Sokak hayvanlarına mama vermek isteyen bir kadın, iki kişinin saldırısına uğradı

İSTANBUL (AA) - 16 Eylül'de T.M isimli kadın, hayvan beslemesinden rahatsız olan A.A ve N.A ile konuşmak için yanlarına gitti.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba-kız olduğu öğrenilen şahıslar T.M'ye saldırdı. Bu sırada yaşanılan kavga anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin T.M'yi darp ettiği anlar yer alıyor.

A.A. ve N.A, ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT