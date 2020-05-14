Sokak hayvanlarına yiyecek bıraktılar

ARDAHAN'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama, yiyecek ve su bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Ardahan Kent Parkı'nda yaşayan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Kalkan, "Şehrimizde yaşayan sokak hayvanların beslenmeleri için yerlerinde mamalarını verdik. Burada yaşayan sokak hayvanları da bizim birer canımız. O canları da korumamız gerekiyor. Hayatlarının idame etmeleri içinde beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, sokakta yaşayan her canlı bizim için değerlidir. Onların besin bulmaları için, onlara merhametli davranmalarını istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA