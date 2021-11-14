Galatasaray - Semt77 Yalovaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika: 14 Kasım 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Park halindeyken freni patlayan 'sürücüsüz' kamyon korku dolu anlara sebep verdi!Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linkiStar TV canlı yayın Benim Hayatım 3. bölüm izle |Benim Hayatım 3. bölüm full, tek parça izle YouTubeKanal D canlı yayın Yargı 9. bölüm izle | Yargı 9. bölüm full, tek parça izle YouTubeFOX TV canlı yayın Elbet Bir Gün 2. bölüm izle | Elbet Bir Gün 2. bölüm full, tek parça izle YouTubeSon dakika! THY 4 ülkeden uçuşları durdurdu!Melih Gökçek'in acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti!Parkometre ne demek, TDK'ya göre Parkometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sokak hayvanlarını hedef alınarak yapılan vicdansızlık pes dedirtti! 31 hayvan telef oldu!

Sokak hayvanlarını hedef alınarak yapılan vicdansızlık pes dedirtti! 31 hayvan telef oldu!

İzmir'de kimliği belirsiz kişilerce mahallenin belirli yerlerine bırakılan zehirli et parçaları, 31 hayvanın telef olmasına neden oldu.

Sokak hayvanlarını hedef alınarak yapılan vicdansızlık pes dedirtti! 31 hayvan telef oldu!

Akıllara durgunluk veren olay, İzmir’in Urla ilçesinde yaşandı. Bir mahallenin farklı bölgelerine bırakılan ve zehirli olduğu tespit edilen et parçaları ile beslenen sokak hayvanları kusmaya ve farklı sebeplerden rahatsızlanmaya başladı. Veterinere götürülen 31 hayvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, yapılan vicdansız plana tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak hayvanlarını hedef alınarak yapılan vicdansızlık pes dedirtti! 31 hayvan telef oldu!

HAİN PLANI DUYUNCA ŞOKE OLDULAR

İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 sokak hayvanını veterinere götüren çevre sakinleri vicdansızlık planını duyunca şoke oldu. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler hayvanların yemesi için mahallenin farklı bölgelerine zehirli et yerleştirdi. Hain planın kurbanı olduklarını bilmeyen masum hayvanlar etlerle beslenmeleri sonucu telef oldular.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Vahşeti hatırlatan olayın ardından, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT