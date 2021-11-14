Sokak hayvanlarını hedef alınarak yapılan vicdansızlık pes dedirtti! 31 hayvan telef oldu!

Akıllara durgunluk veren olay, İzmir’in Urla ilçesinde yaşandı. Bir mahallenin farklı bölgelerine bırakılan ve zehirli olduğu tespit edilen et parçaları ile beslenen sokak hayvanları kusmaya ve farklı sebeplerden rahatsızlanmaya başladı. Veterinere götürülen 31 hayvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, yapılan vicdansız plana tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

HAİN PLANI DUYUNCA ŞOKE OLDULAR

İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 sokak hayvanını veterinere götüren çevre sakinleri vicdansızlık planını duyunca şoke oldu. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler hayvanların yemesi için mahallenin farklı bölgelerine zehirli et yerleştirdi. Hain planın kurbanı olduklarını bilmeyen masum hayvanlar etlerle beslenmeleri sonucu telef oldular.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Vahşeti hatırlatan olayın ardından, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.