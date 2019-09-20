Sokak hayvanlarını yaşatmaya çalışıyorlar

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli psikolog Saadet Sayın ile 51 yaşındaki diş hekimi Füsun Sandal, sokak hayvanlarını yaşatmak ve korumak için çaba gösteriyorlar.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kurdukları 45 kişiden oluşan Kimsesiz Canlar Derneği üyeleri ile sokakta buldukları hasta, yavru ve yaralı hayvanların bakımını üstlenen ikili, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daimi işbirlikçileri oldu. Gelen ihbarlar üzerine Silifke ilçesinden topladıkları yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları, her gün yaklaşık 120 kilometre yol kat ederek Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, tedavisi tamamlanan kedi ve köpekleri tekrar buldukları lokasyona bırakıyor. Gönüllü olarak her gün bu rutini gerçekleştiren ikili, "Bu iş gönül işi. Herhangi bir beklentimiz yok. Sokaktaki kimsesiz canların bize ihtiyacı var" diyor.

Hayvansever gönüllüler Füsun Sandal ve Saadet Sayın, bugüne kadar binlerce sahipsiz sokak hayvanını kurtararak hayata bağladı. Çoğunluğu acil vaka olarak buldukları yaralı sokak hayvanlarını araçlarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, yaralı hayvanlara acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmek için yıllar sonra üniversite sınavına girerek "Laborant ve Veteriner Teknikerliği" bölümü öğrencisi oldu. Sayın, "O kadar çok acil vaka geldi ki, zaman kaybetmemek adına Açıköğretim Fakültesi Laborantlık ve Veteriner Teknikerliği bölümünde eğitim almaya başladık. Fakültenin en yaşlı öğrencisi benim. Onur belgesi bile aldım" dedi.

Üniversite eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri de yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için uygulamaya başlayan Füsun Sandal ve Saadet Sayın'a, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerleri de destek veriyor. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde yapılan operasyonlara da gözlemci olarak katılan ikili, acil vaka durumlarında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgileniyor.

"Büyükşehir, barınaklarla ilgili önyargımızı yıktı"

Uzun yıllar tek başlarına mücadele ettiklerini ve o yıllarda barınaklara karşı önyargılı olduklarını belirten Saadet Sayın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nin bu konudaki önyargılarını yıktığını söylüyor. Sayın ayrıca, "Enteresan bir şekilde bizi bizden önce anlayan Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Bey oldu. "Bizim ortak paydamız sokak hayvanları" dedi ve böylece tanıştık" diyerek, Kaşlı Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'deki tüm barınaklar tarafından örnek alınması gerektiği çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA