Sokak hayvanlarının su kapları Çiğli Belediyesinden

İzmir'de Çiğli Belediyesi, özellikle yaz sıcaklarında su gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken sokak hayvanları için esnaf ve vatandaşlara bin adet su kabı dağıttı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, hayvanseverlerle buluşup bina ve dükkan önlerine konmak üzere su kaplarını verdi.

Çiğli Belediyesi, sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinden daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla mahallelerde su kapları dağıttı. Esnafın ve vatandaşın da sokak hayvanlarına sahip çıkmasını sağlayan uygulamayı bizzat Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü başlattı. Mahalle toplantılarına katılan esnaf ve vatandaş, su kaplarını memnuniyetle aldı. Esnaf ve vatandaşlar su kaplarını kapılarının önüne koyarak sokak hayvanları için takipte olacaklarını söyledi. Başkan Gümrükçü, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla, tüm mahallelerde toplam bin adet su kabı dağıttıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarına "Susuyorlar, söylemiyorlar" sloganıyla dikkat çektiklerini belirten Başkan Gümrükçü şöyle konuştu:

"Çiğlimizde yaklaşık 20 bin sokak hayvanı bulunuyor. Hayvanlarımıza bu sıcak yaz günlerinde sahip çıkmak zorundayız. Mahallelerde vatandaşlarımıza ve esnafımıza sulukları dağıttık; ayrıca parklar için otomatik suluk aldık ve kurulumlarına başladık. Öte yandan Çiğli'nin en işlek noktalarında billboard ve branda afişlerle "Susuyorlar, Söyleyemiyorlar" sloganı ile dikkatleri çekmeye çalıştık. Geri dönüşler çok güzel oldu. Su kapları adeta kapışıldı."

Kaynak: İHA