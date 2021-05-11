Sokak kedisi kapısı kilitle evde mahsur kaldı: İtfaiye kurtardı

Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Ahmet Hakan yazdı: Babacan'ın sallamasına karşı benim sallamam! 'Abdullah Gül muhalefetin ortak adayı olsa kazanırdı'

SON DAKİKA! Mart ayı cari işlemler açığı belli oldu: 3 milyar 329 milyon dolar açık