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Sokak köpeği, 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! İmdadına okul güvenliği yetişti!

Van'da 13 yaşındaki Harun, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekten kurtulmaya çalışan talihsiz çocuğun imdadına okulun güvenlik görevlisi yetişti.

Sokak köpeği, 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! İmdadına okul güvenliği yetişti!

Van İpekyolu'nda 13 yaşındaki Harun isimli bir çocuk, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğe karlı dakikalarca mücadele eden ve kurtulmaya çalışan çocuğu okulun güvenlik görevlisi Murat Borazan kurtardı. Köpeğin çocuğu birçok yerinden ısırdığını ifade eden Borazan, "Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı" ifadelerini kullandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

13 yaşındaki Harun'un köpek saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.  İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde okul yolunda giden 13 yaşındaki Harun Işık'ı köpek saldırısından okulun güvenlik görevlisi Murat Borazan kurtardı. Birçok yerinden yaralanan çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Harun'u köpek dehşetinden kurtaran güvenlik görevlisi Murat Borazan, olayla ilgili, "Dışarı çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

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"KİM OLSAYDI AYNI ŞEYİ YAPARDIM"

Talihsiz çocuğun saldırı sonucunda birçok yara aldığını ifade eden Murat Borazan, "Orada kim olsaydı aynı şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı." şeklinde konuştu.

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Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden 13 yaşındaki Harun Işık ise, kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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