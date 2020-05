Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp, sosyal medyada paylaştılar

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürüp, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 3 kişiye tepki yağdı. Polisin konu ile ilgili yaptığı çalışma sonucu şüphelilerden 2'si yakalandı, 1 kişi aranıyor.

Olay Şenkaya ilçesi Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Eren C., bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürdü ve cep telefonuyla kaydettiği vahşet görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Köpek dövüş görüntülerini İstanbul'da izleyen soyismi açıklanmayan Aslı isimli bir kadın, Şenkaya Emniyet Amirliği'ni arayarak ihbarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ 4 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Hareket geçen polis ekipleri, adresini saptadığı sosyal medya hesabının sahibi olduğu belirlenen H.Eren C.'ye gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alınan H.Eren C., videoyu paylaştığı tiktok isimli uygulamanın kendisine ait olduğunu, görüntüleri ise 4 yıl önce çektiğini itiraf etti. Videoda köpeği tutan kişinin Emircan Y. olduğunu, olay yerinde Doğan Ö.'nün de bulunduğunu söyledi. Görüntüleri kendinin çektiğini itiraf eden H.Eren C., amaçlarının köpeklere zarar vermek olmadığını belirtti. H.Eren C., köpekleri Emircan Y.'nin evinin bahçesinde dövüştürdüklerini de anlattı.

H.Eren C.'nin ifadesinden sonra polis, Emircan Y.'yi de evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Doğan Özkurt'un ise 2 yıl önce İstanbul'a taşındığı öğrenildi. Şüpheli iki gencin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA