Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir köpeğin burnuna batan olta kancası belediye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İznik Gölü kenarında gezinen Ramazan Çar, bir sokak köpeğinin burnuna olta iğnesi battığını fark etti.

Çar'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen İznik Belediyesi ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Olta iğnesi, görevlilerin müdahalesi sonucu köpeğin burnundan çıkarıldı.

Çar, "Bütün balıkçılara sesleniyorum, kullanmadıkları balık kancalarını imha etsinler, ortalık yere atılan kancalar hayvanlara zarar veriyor." dedi.









Kaynak: AA