Sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım (2)

'BEN HAYVANLARI SEVERİM'

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen apartman güvenlik görevlisi Tekin A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Tekin A., polis otosuna bindirilirken, "Ben hayvanları severim. Söylenenler yalan" dedi. Tekin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: DHA