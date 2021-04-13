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  3. Sokak köpeklerini dövüştürdükten sonra sopayla kendileri dövdü

Sokak köpeklerini dövüştürdükten sonra sopayla kendileri dövdü

Tekirdağ'da kimliği bilinmeyen birkaç kişi, boş bir arazide sokak köpeklerini önce dövüştürdü, ardından sopayla dövdü.

Sokak köpeklerini dövüştürdükten sonra sopayla kendileri dövdü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olay, insanların acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Pınarça Mahallesi'nde gerçekleştiği öğrenilen olayda, bir kişinin sokak köpeklerini sopayla dövmesi yürekleri burktu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak köpeklerinin bölgede dövüştürüldüğü, akabinde ise sopayla dövüldüğü iddia edildi. Olaya ait paylaşılan görüntülerde de bir kişinin sopayla sokak köpeklerine acımasızca vurduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak köpeklerini dövüştürdükten sonra sopayla kendileri dövdü

Sokak köpeklerini dövüştürdükten sonra sopayla kendileri dövdü

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