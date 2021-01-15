Sokak ortasında bir anda bayıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İstanbul Taksim Meydanı'nda simitçi görünümlü bir kişi, vatandaşların kalabalık olduğu bir yerde bir anda bayılma numarası yaparak yere düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen adamın yardımına koşsa da durumdan şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kişi, polis merkezine götürerek ceza kesti.
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15 Ocak 2021 Cuma 13:27
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