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  3. Sokak ortasında cesedi bulunan gencin sır ölümü!

Sokak ortasında cesedi bulunan gencin sır ölümü!

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yolda kanlar içinde yatan bir genç bulundu. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada 23 yaşındaki Süleyman Akpınar isimli gence ait olan bedenin kafasından silahla vurulduğu ortaya çıktı. Jandarma ise olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 14:49
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