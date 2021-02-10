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  3. Sokak ortasında dehşet! Öz kızını boğazından bıçakladı

Sokak ortasında dehşet! Öz kızını boğazından bıçakladı

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan şahıs, O sırada oradan geçen jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Sokak ortasında dehşet! Öz kızını boğazından bıçakladı 116

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşen olay kan dondurdu.