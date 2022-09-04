Sokak ortasında kadına şiddet! Önce kafa attı, ardından defalarca yumrukladı!

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkek iki kişinin aralarında tartıştığı, yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladığı görülüyor.

Tartışmanın büyümesiyle şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.

Öfkesine bir türlü hakim olamayan şahıs ise önce kadına kafa attı ardından da kadının karnına ve sırt bölgesine defalarca yumruk attığı anlar görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.