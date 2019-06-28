Sokak ortasında korkunç infaz! Önce boğazını kesti daha sonra da... Düzce Akçakoca'da, husumetli olduğu Musa Y. tarafından boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan Nurdahan Karaoğlu, olayın meydana geldiği yerde hayatını kaybetti. Musa Y. olaydan sonra kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Musa Y. gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde, Düzce'nin Akçokoca ilçesin Akçakoca Merkez cami önünde gerçekleşti. Husumetli olan Musa Y. ile Nurdahan Karaoğlu sokakta karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı. CEBİNDEKİ BIÇAĞI ÇIKARIP BOĞAZINI KESTİ! Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlunun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı. Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



