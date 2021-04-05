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  3. Sokak ortasında şiddet: Kadını çocuğunun gözleri önünde darp etti!

Sokak ortasında şiddet: Kadını çocuğunun gözleri önünde darp etti!

Küçükçekmece'de bir erkek, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde dövdü. Kadının şiddet gördüğü o anlar ise mahalle sakinleri tarafından videoya alındı.

Küçükçekmece'de , gece saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs eşi olduğunu öne sürdüğü kadını darp etti. Edinilen bilgiye göre, bir kadın kucağındaki çocuğuyla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından tartışmaya sürüklendi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadına şiddet uyguladı.

Öfkeli adamın kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadına saldırdığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kadının çocuğu adamın kucağından almaya çalıştığı görülürken sinirli adamın ise yumruklar savurarak kadını darp ettiği görülüyor.

Yaşanan olayın ardından şiddete maruz kalan kadının çocuğuyla ile birlikte kocası olduğu öne sürülen şahısla beraber olay yerinden ayrıldığı kameralara yansıdı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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