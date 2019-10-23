Sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Onur T.(20), tartıştığı arkadaşı Muhammet A.'yı (23) karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan Onur T., yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Onur T. ile arkadaşı Muhammed A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur T., yanında bulunan bıçakla Muhammet A.'yı karın boşluğundan yaraladı. Muhammet A., kanlar içerisinde kalırken, Onur T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet A. tedaviye alındı. Polis ekipleri, Onur T.'yi saklandığı evinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA