Sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisini öldürdü (2)
Sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ü.Ö. polis ekiplerince kısa...
ŞÜPHELİ SORGUDA
Sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ü.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, Cineyet Büro Amirliğindeki sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtilen şüphelinin ilk ifadesinde Hasan Gültepe'yi "namus meselesi" yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Ü.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.
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DHA
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