Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga!

Pendik'te 23 Şubat günü iddiaya göre park yeri tartışması nedeniyle kavga eden iki kişi önce dükkanda sonra sokakta kavgaya devam etti. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki kişi dakikalar boyunca kavgaya devam etti. Çevredekiler iki genci güçlükle ayırmaya çalıştılar.

KAVGAYA BİR GÜN SONRA TEKRAR DEVAM ETTİLER

Çevredekilerin araya girip ayırmasıyla sonlanan kavga bir sonraki gün tekrar başladı. Birbirlerinden hıncını alamayan şahıslar bir sonraki gün tekrar sokak ortasında kavgaya tutuştu. Şahıslardan biri diğer şahsı korkutmak için yanında kurusıkı tabanca getirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahıslardan birinin üzerinde bulunan kurusıkı tabancaya polis el koydu.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İki şahsın hem dükkanda hem da dükkan dışında dakikalarca devam eden tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre şahısların biri bir dükkana giriyor ve diğeri onu takip ediyor. Şahıslar önce dükkanda kavga etmeye başlayıp sonrasında yere düşen şahısların kavgası dükkan dışına da taşıyor.