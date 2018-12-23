Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2)
Sivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı...
TUTUKLANDI
Sivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Ö., Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
DHA
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