Sokak röportajında algı yapıp "Nerde bu devlet" demişti! Yalanı ortaya çıkınca özür diledi!

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız sokak röportajları çok farklı kişilerin gündeme gelmesini ve sosyal medyada çok fazla konuşulmasını sağlıyor. Bunun farkında olan bazı algıcılar ise yaptıkları kurgu röportajları ile devlete yönelik olumsuz algı oluşturarak halkı galeyana getirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde bir adam da röportajda karısına saldıran ve boğazını kesen kişilerin serbest bırakıldığını iddia ederek sosyal medyada çok konuşulmuştu. O söylemlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Algıcı adam daha sonra özür diledi.

'NEREDE BU DEVLET' DİYEREK ALGI OLUŞTURMUŞTU

İstanbul'da çekilen ve Kamuoyu TV isimli bir Youtube kanalında yayımlanan videoda orta Yaşar T. isimli olduğu öğrenilen bir adam "Bir yüzük bir küpe için benim hanımın boğazını kestiler. Bu adam dört sene sonra bugün tahliye oldu. Nerede bu devlet?" diyerek tepki göstermiş ve sosyal medyada bu olayın binlerce kişi tarafından konuşulmasına neden olmuştu.

KENDİ İDDİASINI YALANLADI

Bir anda yayılan ve herkesin diline düşen bu iddianın gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bu iddiayı yalanlayan kişi ise videoda konuşan Yaşar T'nin kendisi oldu. Gündem olan sözleriyle ilgili konuşan Yaşar T., söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve yalan söylediği için pişman olduğunu dile getirdi.

"BİR AN GAFLETE KAPILDIM"

Yaşar T. konuyla ilgili olarak, “Çok pişmanım. Böyle bir durum söz konusu değil. Para versinler diye yaptım. Bir an gaflete kapıldım. Hepinizden özür dilerim. Böyle bir şey söz konusu değil; inanmayın” ifadelerini kullandı.