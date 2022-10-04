Sokak satıcılarına ağır darbe! 94 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda Samsun'da 94 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Sokak satıcılarına ağır darbe! 94 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana ve Samsun'da sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

Sokak satıcılarına ağır darbe! 94 kişi gözaltına alındı

64 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 05.30’da 162 ekip, 6’sı özel harekat polisi olmak üzere 557 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile merkez ve ilçelerde 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sokak satıcılarına ağır darbe! 94 kişi gözaltına alındı

204 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. 7 ay süren operasyon kapsamında toplam 204 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Sokak satıcılarına ağır darbe! 94 kişi gözaltına alındı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan aramalarda 2 bin 139,04 gram metamfetamin maddesi, 571,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 415,45 gram esrar maddesi, 601 adet ecstacy hap, 34 bin 555 adet sentetik ecza, 39,2 gram kokain maddesi, 10 adet hassas terazi, 40 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 14 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 83 adet tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü söylemlerine tepki: "O karanlık günler Ak Parti iktidarında son buldu"
Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü söylemlerine tepki: "O karanlık günler Ak Parti iktidarında son buldu"
Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!
Son dakika | MSB duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!
Bursa'da korkutan yangın! Ev alev alev yandı
Bursa'da korkutan yangın! Ev alev alev yandı
İstanbul'da nefes kesen FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da nefes kesen FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son Haberler
Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok
Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok
Dolar 20 olacak mı? Ünlü ekonomist Twitter hesabından açıkladı...
Dolar 20 olacak mı? Ünlü ekonomist Twitter hesabından açıkladı...
Gaziantep'te cinci hocadan kan donduran katliam! Büyü bozmak için kedilere yapmadığını bırakmadı!
Gaziantep'te cinci hocadan kan donduran katliam! Büyü bozmak için kedilere yapmadığını bırakmadı!
Florida'yı vuran en ölümcül kasırga yaşandı
Florida'yı vuran en ölümcül kasırga yaşandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten heyecanlandıran paylaşım! "Bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten heyecanlandıran paylaşım! "Bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır"
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
Onur Şener cinayeti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz"
Onur Şener cinayeti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz"
"Özür dilemeli" diyen Kılıçdaroğlu'na ithafen konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"
"Özür dilemeli" diyen Kılıçdaroğlu'na ithafen konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...