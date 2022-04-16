Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) görev tanımı nedir, Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) ne iş yapar, Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) Tanımı;

__

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) Maaşları

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5212.04

Meslek Adı :

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Sokak, Tezgah Ve Pazar Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde Ve Sokak Yiyecek Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Toptancıdan, perakendeciden, halden veya üreticiden aldığı malları tezgah ve taşıma araçları ile cadde ve sokaklarda pazarlayan ve satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sokak Satıcısı/İşportacı (Gıda) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satın alacağı ticari mallar için piyasa araştırması yapmak,

b) Satış için uygun gördüğü malları halden, veya üreticiden, satın almak,

c) Aldığı malları naylon torbalara, tablolara, elle itilen veya atla çekilen arabalara, motorlu taşıta ve tezgah üzerine müşteri beğenisine uygun şekilde dizmek ve yerleştirmek,

d) Gerekirse malın üzerine görülecek şekilde satış etiketi koymak, malı satışa hazırlamak,

e) Malını cadde ve sokaklarda gezerek veya uygun gördüğü yerlerde sergileyerek teşhir etmek,

f) Müşteri ilgisini çekmek için yüksek sesle bağırmak müşteriye sattığı malları tartmak, ölçmek, kesmek, paketlemesini veya ambalajlamasını yapmak,

g) Ücretini almak,

h) Günlük satamadığı malları taşıt aracına, torbasına veya depo görevini görecek bir yere koymak, günlük hasılatını hesaplamak, satım araçlarını bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?