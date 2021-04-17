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  3. Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

AK Partili Bağlar ilçe Belediyesi, ilçenin birçok noktasında kurulan semt pazarlarından sonra bu bölgeleri temizleyerek çöp ve kirlilikten arındırırken, 58 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında baştan aşağı temizlenen cadde ve sokaklar ise Pazartesi öncesinde günlük yaşama hazır hale getirildi.

Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin birçok noktasında kurulan semt pazarlarından sonra bu bölgeleri temizleyerek çöp ve kirlilikten arındırdı. Çevre dostu araçlar eşliğinde yürütülen çalışmalarla pazar yerleri temizlenirken, temizlik ekipleri önce pazarlardan geriye kalan çöpleri topladı, ardında da cadde ve sokaklar su püskürten araçlarla yıkandı.

SOKAKLAR STERİLİZE EDİLDİ

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında baştan aşağı temizlenen cadde ve sokaklar, Pazartesi öncesinde günlük yaşam için steril hale getirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

Sokaklar baştan aşağı temizlendi, AK Partili Bağlar’da sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi

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