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  3. Sokaklar göle döndü! İzmir yağışlara teslim oldu! Sağanak, su baskınlarına neden oldu

Sokaklar göle döndü! İzmir yağışlara teslim oldu! Sağanak, su baskınlarına neden oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan yağışlar hayatı felç etti. Su baskınlarına neden olan yağışlar sonrasında vatandaşlar mağdur olurken, sokaklar göle döndü.

Sokaklar göle döndü! İzmir yağışlara teslim oldu! Sağanak, su baskınlarına neden oldu

İzmir'de yağışlar hayatı felç etti. Sokaklar göle döndü, araçlar, ev ve iş yerleri sular içinde kaldı. Maddi hasarlara yol açan sağanak yağışlar sonrasında vatandaşlar isyan etti.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Sokaklar göle döndü! İzmir yağışlara teslim oldu! Sağanak, su baskınlarına neden oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Kentte akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı. Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.

Sokaklar göle döndü! İzmir yağışlara teslim oldu! Sağanak, su baskınlarına neden oldu

"HER YAĞMURDA AYNI MANZARA"

Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi. Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti. Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sokaklar göle döndü! İzmir yağışlara teslim oldu! Sağanak, su baskınlarına neden oldu

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