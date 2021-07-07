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  3. Sokaklar göle döndü, yollar çöktü! Selin boyutları havadan görüntülendi

Sokaklar göle döndü, yollar çöktü! Selin boyutları havadan görüntülendi

Düzce'de etkili olan yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, birçok ev de sular altında kaldı. Yolların çökmesine neden olan yağışların boyutları havadan görüntülendi.

Sokaklar göle döndü, yollar çöktü! Selin boyutları havadan görüntülendi 110