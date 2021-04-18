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Sokaklara bahar geldi! Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımları yıl boyunca gerçekleştirilen şehrin muhtelif noktalarındaki ağaçlar bahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı. Ağaçların dallarının çiçeklenmesiyle birlikte şehirde adeta bir renk cümbüşü oluştu.

Sokaklara bahar geldi! Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif noktalarına dikilen ve yıl boyunca bakımları özenle yürütülen ağaçlar bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Farklı renklerde çiçek açan ağaçlar adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda ağaçların sağlıklı büyümeleri için şehrin genelinde ağaç budama çalışmaları da yapan ekipler yeşili korumak ve yaşatmak için çalışmalarını özenle yürütüyor.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Doğanın tüm renklerini içerisinde bulunduran Sakarya'nın doğasını korumak ve geleceğe en iyi şekilde aktarmak için çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Bir ağacın yaprağının yeşermesini görmek ve yeşeren yaprakların şehirde adeta görsel şölen oluşturması gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en güzel karşılığıdır" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sokaklara bahar geldi! Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor

Sokaklara bahar geldi! Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor

Sokaklara bahar geldi! Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor

Sokaklara bahar geldi! Çiçek açan ağaçlar görsel şölen sunuyor

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