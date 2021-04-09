Sokaklarda geziyordu! 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışma sonucunda yakalandı.
Suçluların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Samsun'da bir aranan şahsın peşine düştü. Yürütülen çalışma sonucunda 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda "nitelikli hırsızlık" suçundan 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet T'yi (29) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı