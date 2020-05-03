Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açlığa terk edilmeyen sokak köpekleri, kendilerini beslemeye gelen hayvanseverlere patilerini uzatarak sevgilerini gösteriyor.

Hayvanseverler, bu hafta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Hayvanseverler sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin aç kalmaması için mama bıraktı. Hayvanseverlerin besledikleri köpekler onların gelişine koşarak karşılık verirken, mamaları gören köpekler hayvansevere patilerini uzattı, kucaklarına zıplayarak sevgilerini gösterdiler.

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, "Bugün yine sokaklardayız. Sokağa çıkma yasağından etkilenen en çok canlılar sokak hayvanları. Dağ bayır onlara yetişmeye çalışıyoruz. Yağmura rağmen sahadayız. Onların karnı doysun biz razıyız. Bu süreçte doğa kendini yeniliyor. Hayatlarında sokak hayvanları yaşamları boyunca huzuru tattılar. İtilip, kakılmıyorlar. Tek kötü yanı açlık oldu. Onda da biz elimizden geldiği kadar arkalarındayız" dedi.

Köpeklerin yaşadığı tespit edilen alanlara kedi ve köpek mamaları bırakıldı.

Kaynak: İHA