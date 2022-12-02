Sokakta bulunan ceset ünlü oyuncuya ait çıktı! Hayranlarını şoke eden ölüm şüpheli bulundu!

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Frank Vallelonga Jr. bir binanın önünde ölü bulundu.

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Sokakta bulunan ceset ünlü oyuncuya ait çıktı! Hayranlarını şoke eden ölüm şüpheli bulundu! 1

Green Book ve The Sopranos gibi başarılı yapımlarda yer alan Oscar ödüllü oyuncu Frank Vallelonga Jr. bir binanın önünde ölü olarak bulundu.

Sokakta bulunan ceset ünlü oyuncuya ait çıktı! Hayranlarını şoke eden ölüm şüpheli bulundu! 2

New York polisinden yapılan açıklamada sabah 03:40 sıralarında Bronx bölgesinde bir binanın önünde bilinçsiz halde yatan bir erkek bulundu. Polis olay yerine gittiğinde adamın ölü olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma açılırken yapılan inceleme sonucu ölen kişinin ünlü oyuncu Frank Vallelonga Jr. olduğu anlaşıldı. Oyuncunun menajeri Melissa Prophet de bu iddiayı doğruladı.

60 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Steven Smith isimli bir kişi şüpheli olarak tutuklandı.

Sokakta bulunan ceset ünlü oyuncuya ait çıktı! Hayranlarını şoke eden ölüm şüpheli bulundu! 3

Çevredekilerin Smith'in otomobilden bir ceset atarken gördüğüne dair iddialar ortaya atılması üzerine tutuklanan adam, ünlü oyuncunun cesedini hareket ettirdiğini kabul ettiği ancak oyuncuyu bulduğunda zaten ölü olduğunu itiraf etti.

Smith, Vallelonga ile daha önce hiç tanışmadığını söylese de ceset saklama suçuyla suçlanıyor.

Adli tabip, ünlü oyuncunun ölüm nedenini bulmak için araştırmalarına devam ediyor.

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