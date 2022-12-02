Sokakta bulunan ceset ünlü oyuncuya ait çıktı! Hayranlarını şoke eden ölüm şüpheli bulundu!

New York polisinden yapılan açıklamada sabah 03:40 sıralarında Bronx bölgesinde bir binanın önünde bilinçsiz halde yatan bir erkek bulundu. Polis olay yerine gittiğinde adamın ölü olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma açılırken yapılan inceleme sonucu ölen kişinin ünlü oyuncu Frank Vallelonga Jr. olduğu anlaşıldı. Oyuncunun menajeri Melissa Prophet de bu iddiayı doğruladı.

60 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Steven Smith isimli bir kişi şüpheli olarak tutuklandı.