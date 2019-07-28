Sokakta bulunan peçeli baykuş doğaya salındı

Adana'da mahalle sakinlerinin sokakta bulduğu peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gerdan Mahallesi'nde vatandaşlar, sokakta bir peçeli baykuş buldu. Bir süre baykuşla ilgilenen mahalleliler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine ekipler mahalleye gelerek, peçeli baykuşu teslim aldı.

Peçeli baykuş, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salındı.

Kaynak: İHA