Sokakta dev timsahları görenler gözlerine inanamadı!

ABD'de yaşanan Sally Kasırgası kent geneline felaketi yaşatırken bir vatandaşın evinin camından çektiği görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan selle birlikte sokağa akın eden timsahların o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.