Sokakta dev timsahları görenler gözlerine inanamadı!
ABD'de yaşanan Sally Kasırgası kent geneline felaketi yaşatırken bir vatandaşın evinin camından çektiği görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan selle birlikte sokağa akın eden timsahların o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
ABD’nin Alabama eyaletini vuran ve kentte şiddetli yağışlara ve sele neden olan Sally Kasırgası'nda sokakta görülen dev timsahlar görenleri şaşırttı. Bir kişinin cep telefonuna aldığı bu görüntüler sosyal medyada çokça izlendi.
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18 Eylül 2020 Cuma 11:59
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