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Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakaladılar! O anlar kamerada

Antalya’nın Kepez ilçesinde güpegündüz yol ortasında zehirli engerek yılanı ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık ve korku yaşadı. Yılanın sopa yardımı ile bir bodaya konulduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Karşıyaka Mahallesi 3930 sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir bahçeden çıktığı düşünülen zehirli engerek yılanı yol ortasında dolaşırken yakalandı.

Oyun oynayan çocukların yılanı fark etmesi üzerine ailelere haber verildi. Sokağa inen vatandaşlar yılanı görünce bir süre şaşkın şaşkın yılanı seyretti. Daha sonra vatandaşlardan birisi sopa ile yılanı yakalamaya çalıştı. Ardından başarısız olununca başka bir vatandaş yılanı kuyruğundan tuttuğu gibi sakince bidonun içerisine koydu. 

Şişede bir süre çocuklar tarafından sevilen yılan daha sonra doğaya bırakıldı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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