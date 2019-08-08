Sokakta karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü

ESKİŞEHİR'de Gökhan M. (20), sokakta karşılaştığı husumetlisi Okan Demiralay'a (25) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Demiralay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Gökhan M. ise polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de oturan Gökhan M., 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta akşam saatlerinde dolaştığı sırada, husumetlisi olduğu belirtilen Okan Demiralay ile karşılaştı. İkilinin arasında tartışma çıkması üzerine Gökhan M., aracından aldığı pompalı tüfekle Demiralay'a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Okan Demiralay, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan M.'yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edilen Gökhan M., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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DHA