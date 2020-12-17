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  3. Sokakta motosikletle tek teker giderek canını hiçe saydı!

Sokakta motosikletle tek teker giderek canını hiçe saydı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi bir motosiklet sürücüsü girdiği sokakta motosikletin önünü kaldırarak gitmek istediği sırada dengesini kaybedip düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken motosiklet sürücüsünün bu hareketi pes dedirtti.

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17 Aralık 2020 Perşembe 13:59
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