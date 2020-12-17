Sokakta motosikletle tek teker giderek canını hiçe saydı!
Bursa’nın Yıldırım ilçesi bir motosiklet sürücüsü girdiği sokakta motosikletin önünü kaldırarak gitmek istediği sırada dengesini kaybedip düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken motosiklet sürücüsünün bu hareketi pes dedirtti.
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17 Aralık 2020 Perşembe 13:59
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