Sokakta motosikletle tek teker giderek canını hiçe saydı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi bir motosiklet sürücüsü girdiği sokakta motosikletin önünü kaldırarak gitmek istediği sırada dengesini kaybedip düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken motosiklet sürücüsünün bu hareketi pes dedirtti.