Sokakta polislere yakalanan 73 yaşındaki kadın: Beni çekmeyin

ÇORUM'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Ekmek almak için sokağa çıktığını söyleyen Nezaket Y. (73) kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni niye çekiyorsunuz, gidin sokaktaki diğer kadınları çekin" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Çorum'da emniyet müdürlüğü ekipleri ise açık alanlarda kontrollerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Osmancık Caddesi üzerinde polis tarafından sokakta gezerken yakalanan Nezaket Y., ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Nezaket Y., "Benim hiç kimsem yok, ben ekmek almak için dışarı çıktım" dedi. Görevli polis memuru ise koronavirüsü hakkında bilgiler vererek, "Lütfen sokağa çıkmayın ve evinizde oturun bir ihtiyacınız varsa 155'i arayın bizler sizlere yardımcı olacağız" diyerek uyardı.

Nezaket Y., karşısında çekim yapan gazetecileri görünce de "Neden beni çekiyorsunuz ? Gidin sokakta gezen diğer kadınları çekin" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri kadını kollarına girip evinin kapısına kadar götürdü.

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Kaynak: DHA