Sokakta tartıştığı kız arkadaşını darp ettiği görüntülere tepki yağdı!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük olan E.Ü. isimli bir kişi, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızı yolda tartıştığı gerekçesiyle kıza karşı şiddet uyguladı. o anları arkadaşına cep telefonuyla kaydettiren genç, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.
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