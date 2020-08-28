Sokakta top oynayan gençleri dövüp bıçakla kovaladı!

Bursa'da bir kişi, sokakta top oynayan 3 çocuğu ses çıkardıkları gerekçesiyle ilk önce dövüp sonradan elindeki bıçakla kovaladı. Üzerilerine bıçakla gelen adamdan korkan çocuklar kaçmaya başlarken olay anı ise kameralara böyle yansıdı.