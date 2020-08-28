Sokakta top oynayan gençleri dövüp bıçakla kovaladı!
Bursa'da bir kişi, sokakta top oynayan 3 çocuğu ses çıkardıkları gerekçesiyle ilk önce dövüp sonradan elindeki bıçakla kovaladı. Üzerilerine bıçakla gelen adamdan korkan çocuklar kaçmaya başlarken olay anı ise kameralara böyle yansıdı.
Bursa'da mahallede oyun oynayan çocukların çıkardıkları seslerden rahatsız olan bir kişi, çocukları dövmeye başladı. Hızını alamayan kişi “Vururum, vururum sizi” diyerek tehdit ederek elindeki bıçakla çocukları kovaladı. Kaçan çocukların o anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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