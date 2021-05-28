Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi sokakta yaralı halde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

KURŞUN KALBİN YAKININA İSBET ETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.A'nın kalbinin yakınına isabet eden kurşunla yaralandığını belirledi. Durumu ağır olan K.A, yakındaki özel bir hastanede tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı