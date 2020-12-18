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  3. Sokakta yürürken vuruldu! İstanbul'da maskeli saldırgan kurşun yağdırdı

Sokakta yürürken vuruldu! İstanbul'da maskeli saldırgan kurşun yağdırdı

18 yaşındaki genç Şişli'de yolda yürürken cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sokakta yürürken vuruldu! İstanbul'da maskeli saldırgan kurşun yağdırdı 115

Olay, bugün akşam saatlerinde Şişli'de meydana geldi.