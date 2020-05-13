Söke AK Parti yönetimi görev dağılımı yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke İlçe Teşkilatında Sibel Menderes Başkanlığındaki yürütme kurulu, görev dağılımını yaptı.

Mehmet Yörük Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı, Ayla Kuru Teşkilat Başkanı, Hüseyin Keçe Seçim İşleri Başkanı, Hüseyin Orta Tanıtım ve Medya Başkanı, Ayhan Demirci Sosyal Politikalar Başkanı, Muzaffer Şanlı Yerel Yönetimler Başkanı, Mehmet Kabasakal Ekonomi İşler Başkanı, Ümit Güç Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Sedat Akalın Mali ve İdari İşler, Hatice Aşkınoğlu İlçe Sekreteri olarak görevlendirildi.

Kaynak: İHA