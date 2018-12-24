Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran CHP’den istifa etti

2014 yılından bu yana Söke Belediye Başkanı olarak görev yapan Süleyman Toyran, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etti.

CHP Genel Merkezi tarafından başkan adayı olarak gösterilmeyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, partisinden istifa etti. Öğle saatlerinde CHP'li Belediye Meclis üyeleri ile toplantı yaparak kararını açıklayan Süleyman Toyran'ın istifasını CHP İlçe Merkezine sunduğu öğrenildi. Sürpriz istifa kararı Söke'de siyasi kulislerde yeni bir hareketlilik yaşanmasına neden olurken, Süleyman Toyran'a başka bir partiden teklif olup olmadığı yada bağımsız aday olarak seçimlere girip girmeyeceği merakla bekleniyor.

Bilindiği gibi Süleyman Toyran'ın da içinde bulunduğu dört aday adayından Levent Tuncel ismi Söke Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı. Aday olarak açıklanmayan Süleyman Toyran'ın 5 yıldır içinde bulunduğu ve Belediye Başkanı olarak görev yaptığı CHP'ye tepkisini göstermek üzere istifa ettiği ifade ediliyor. Süleyman Toyran istifası ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapmazken, bazı belediye meclis üyelerinin de CHP'den istifasının söz konusu olduğu duyumu alındı.

Kaynak: İHA