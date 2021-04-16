Söke Belediyesi tarafından yapılan Mobil Hizmet Aracı ve Deprem Konteynırı hizmete hazır

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in seçim beyannamesinde yer alan sözlerinden biri olan Mobil Hizmet Aracı, Söke'ye bağlı çevre kırsal mahallelerde hizmet verecek. Kırsal mahallelerde bulunan vatandaşların istek ve talep oluşturma, vezne işlemleri mobil araç ile yerinde yapılabilecek. Üzerinde bulunan sistemle Başkan, zaman zaman muhtarlar ve vatandaşlarla mobil görüşmeler yapabilecek.

Diğer taraftan İzmir Depremi sonrasında gündeme gelen ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla deprem ve acil afet yardım konteynırı da kullanıma hazır. Deprem Konteynırının içerisinde deprem ve olası afetlerde acil yardımlarda kullanılabilecek tüm teknik donanım bulunuyor.

ARAÇLAR İNCELENDİ

Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı ve Deprem Konteynırının tanıtımı yapılırken, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel araçları inceledi, bilgi aldı.

Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Kemal Sevindik, mobil hizmet aracının üzerinde bulunan başta uydu internet sistemi olmak üzere teknolojik donanımıyla sadece iyi günde değil, kötü günde de vatandaşlara hizmet verebileceğinin altını çizdi. Sevindik, deprem konteynırı ile afet gibi durumlarda hizmet verecek acil yardım ekibinin de oluşturulduğunu söyledi.

2019 seçimlerinde verdikleri mobil hizmet aracı sözünü yerine getirdiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımız basit işleri için merkeze gelmek zorunda kalmayacak. Biz hizmeti ayağa götürüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız bulundukları yerden mobil araç ile benim direkt konuşabilecekler. Bu şekilde vatandaşlarımızla anında iletişim kurabileceğiz. Mobil Hizmet Aracı teknolojik olarak düşünüldü. Deprem ve afet gibi durumlarda iletişim sıkıntısı yaşanabiliyor. Uydu internet ile kesintisiz iletişim sağlayabileceğiz" dedi.

Özellikle son İzmir Depremi sonrası Söke'de eksikliğini gördükleri deprem konteynırını da hazırladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Profesyonel ekip oluşturuldu. Olası bir deprem ve afet anında gerekli olabilecek erzak ve teknik donanım alındı. Deprem Konteynırımız da hazır" dedi.

Gençlik Merkezi planlamasının son aşamaya geldiğini ve Güneş Enerjisi Santrali Projeleri ile ilgili bir görüş beklediklerini dile getiren Başkan Tuncel; "Bu iki büyük proje son aşamaya geldi. Gençlik Merkezi ile ilgili çalışma tamamlandıktan sonra hemen ihaleyi yapıp, proje yapımına başlayacağız. Söke'nin bu iki büyük projeye ihtiyacı var, yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı