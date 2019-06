Şoke eden iddia: 'Messi olduğunu söyledi, 23 kadınla ilişkiye girdi'

Insolite TV'nin verdiği habere göre İran'da yaşayan Reza Parastesh, Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullandı ve 23 kadınla ilişkiye girdi.

Haberde, mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Reza Parastesh’e dava açtığı da belirtildi.

İşte Insolite TV'nin attığı o tweet

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Reza Parastesh kendisini karalamak isteyenlerin olduğunu söyledi.

İranlı Messi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”Sosyal medyada hakkımda yalan bir haber dolaşıyor. Lütfen insanların itibarı ve güvenilirliğiyle oynamayın. Hepimiz şu gerçeğin farkındayız ki böyle bir şey gerçekten birinin başına gelmiş olsaydı ortada şikayetler olurdu ve bana dava açılırdı. Bu da uluslararası boyutta bir felaket olurdu. Bu haberler doğru olsaydı ben şu an hapiste olurdum. Bunlara inanmayın, doğru değil. Hukuki arenada bununla mücadele etmek ve adımı temizlemek için her şeyi yapacağım."

Öte yandan, Omasports'tan Oma Akatugba'ya konuşan Parastesh şunları söyledi:

"Benim de birinde yaşamakta olduğum Müslüman ülkelerde yayınlanan haberler felaketti. Birkaç defa taciz edildim çünkü haberler bütün dünyanın üzerime gelmesine yol açtı. Messi'ye benzemem popülerliğimin artmasını sağladı, Instagram takipçilerimin sayısı çok fazla arttı.

Messi'yle tanışmak için çok uğraştım ancak başaramadım. Beni duydu mu emin değilim ama duyduğunu düşünüyorum.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan çok sayıda insan benimle fotoğraf çektirmeye başladı ve bu durum sona ermeyecek. Ancak bu durum çok hoşuma gidiyor ve insanları mutlu edebilirim.

Modellik yanında reklamcılık işiyle de uğraşıyorum. Bazı markalar için reklam danışmanlığı yapıyorum.

Bütün bunların yanında, kentsel mühendislikte lisans derecesine sahibim."

So i got the Messi doppelganger from Iran to do me a video and to debunk the FAKE news which i posted on my Twitter account of him being sued by 23 women for sleeping with them, pretending to be the Barcelona star. pic.twitter.com/KVJ3ep2p9G