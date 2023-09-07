Söke Heyeti Milliye kurucusu Mehmet Ağa mezarı başında anıldı

Milli mücadelenin kahramanlarından Söke Heyet-i Milliye kurucusu ve ilk başkanı Ömerağazade Mehmet Ağa mezarı başında anıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Söke Heyeti Milliye kurucusu Mehmet Ağa mezarı başında anıldı

Milli mücadelenin kahramanlarından Söke Heyet-i Milliye kurucusu ve ilk başkanı Ömerağazade Mehmet Ağa mezarı başında anıldı.

Söke'nin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 101'nci yılı nedeniyle Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe, Mehmet Ağa'nın hayatta olan aile üyeleri de katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını Dernek Başkanı İsmail Caner Genç yaptı. Genç konuşmasında; Kurtuluş Savaşında Söke'deki Kadın örgütlenmesi, bu örgütlenmenin parolasının Çalıkuşu Feride olduğu, Reşat Nuri'nin kitabındaki Çalıkuşu Feride karakterinin Söke'de görev yapmış bir öğretmen olduğu, Kurtuluş Savaşı'nın önemli uçaklarından İsmet Uçağı'nda Sökelilerin payından ve Söke'nin ilk Belediye başkanı Ömer Ağa'nın ve Mehmet Ağanın mezarlarının halkın Granta dedesi dediği mezarın ayak ucunda olmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Dernek Yönetiminden Sami Kocakaya, Söke'de Kurtuluş Savaşı öncesi, İtalyan işgalindeki Söke'nin durumu, Söke Heyet-i Milliyesinin kurulması, üyeleri, ve Caferaki hakkında bilgiler aktardı.

Dernek Yönetiminden Hüsnü Adalı, Mehmet Ağa, Mehmet Ağa'nın Yunanlar tarafından kaçırılışı, oğlu Ahmet Ağa'nın kurtuluş mücadelesinde nasıl şehit edildiği ve Söke Heyet'i Milliyesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmalardan sonra etkinlik din görevlisi Hüsnü Şahan tarafından okunan dualarla etkinlik son buldu.

Söke Heyeti Milliye kurucusu Mehmet Ağa mezarı başında anıldı

Söke Heyeti Milliye kurucusu Mehmet Ağa mezarı başında anıldı

Söke Heyeti Milliye kurucusu Mehmet Ağa mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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