Söke Kızılay Oğuz Eryıldız’la devam kararı aldı
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kızılay Söke Şubesi mevcut Başkan Oğuz Eryıldız'la devam kararı aldı.
Genel kurul toplantısı dernek binasında yapılırken; Oğuz Eryıldız Başkanlığı'ndaki yönetim kurulunda Şebnem Tokat, Yaşar Başpehlivan, Alptekin Çınar, Ahmet Köylü yer aldı.
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız gerçekleştirdikleri genel kurulun hayırlı olmasını dilerken; Söke'de gerçekleştirdikleri faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.
Kaynak: İHA
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