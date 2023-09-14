Söke Ovası’nda yatak temizleme çalışmalarına devam ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'ın Söke ovasında sazlık ve topraklarla dolu yataklarda temizleme ve derinleştirme çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan toplu makinalı çalışmalar ile tarımsal faaliyetlerin devamlılığı ve taşkın kontrolü azami olarak azaltıldı.

Tarımsal üretimde ülkemizin önde gelen illerinden biri olan Aydın'da makinalı çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Su kaynaklarının azalması, yağışların yeterince yağmaması nedeniyle Aydın'ın Söke Ovası'ndan geçmekte olan eski Menderes azmakları ve drenaj kanallarında depolama hacminin arttırılması için DSİ 21. Aydın Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu sazlık ve topraklarla dolu yataklarda derinleştirme çalışmalarına devam ediyor. Yatakların temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması sağlanıyor. İş çerçevesinde 4 adet paletli ekskavatör (Dragline) iş makinası ile 4 milyon 53 bin 978 metreküp kazı gerçekleştirilmiş olup, yaklaşık yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)